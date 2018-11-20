menu
9 Buah Tinggi Kandungan Kalsium yang Wajib Anda Konsumsi

9 Buah Tinggi Kandungan Kalsium yang Wajib Anda Konsumsi

9 Buah Tinggi Kandungan Kalsium yang Wajib Anda Konsumsi
Ilustrasi: Air lemon. Foto: livestrong

jpnn.com, JAKARTA - SELAMA ini, jika Anda ingin meningkatkan asupan kalsium, maka pilihan kamu adalah mengonsumsi susu.

Tua atau muda, tubuh membutuhkan asupan kalsium yang konsisten, yang sebagian besar ditemukan dalam susu dan makanan olahan susu lainnya.

Kalsium diperlukan untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah kondisi seperti osteoporosis, penyakit yang bisa membuat tulang Anda lemah.

Namun, jika Anda bukan penggemar susu atau produk olahan susu seperti keju, kamu bisa memilih buah-buahan berwarna-warni.

Ya, ada buah-buahan kaya kalsium seperti buah ara dan jeruk yang bisa membuat tulang dan gigi Anda kuat.

Tubuh membutuhkan pasokan kalsium yang cukup dari makanan atau suplemen untuk menjaga kesehatan.

Orang dewasa berusia 19 tahun ke atas membutuhkan 700 mg kalsium dalam sehari, menurut Layanan Kesehatan Nasional Inggris.

Berikut ini adalah beberapa buah kaya kalsium terbaik untuk ditambahkan ke dalam diet Anda, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis buah yang kaya akan kandungan kalsium yang wajib Anda konsumsi dan salah satunya adalah tentu saja goji berry.

