9 Buah untuk Menurunkan Berat Badan yang Cocok Dikonsumsi Saat Musim Dingin
jpnn.com, JAKARTA - MUSIM dingin membuat kita enggan melakukan berbagai kegiatan.
Musim dingin telah tiba dan begitu juga hari-hari malas ketika Anda hanya ingin berdiam diri di tempat tidur.
Faktanya, musim seperti ini bisa menyebabkan pilek, batuk, dan pilek.
Tulang dan sendi juga mengalami nyeri dan sakit di musim dingin.
Dalam situasi seperti itu, mungkin sulit untuk fokus pada rencana penurunan berat badan.
Namun, untuk menurunkan berat badan dan mempertahankan tingkat energi yang tinggi, Anda bisa mengubah pola makan dan memasukkan beberapa buah musim dingin ke dalam pola makan kamu.
Musim dingin adalah musim ketika pola makan dan rutinitas olahraga Anda memerlukan perhatian ekstra.
Karena penurunan suhu, Anda cenderung makan lebih banyak dan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berolahraga.
Ada beberapa jenis buah yang bisa membantu menurunkan berat badan yang cocok Anda konsumsi saat musim dingin dan salah satunya adalah jeruk bali.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Turunkan Risiko Serangan Kanker Payudara dengan 8 Cara Alami Ini
- 3 Manfaat Mentimun yang Baik Dikonsumsi Setiap Malam
- 5 Khasiat Minum Air Kelapa Setiap Hari, Bantu Jaga Kesehatan Jantung
- 5 Buah Rendah Gula yang Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
- 3 Menu Sarapan Terbaik untuk Menurunkan Berat Badan
- 6 Khasiat Rutin Minum Kopi, Bikin Deretan Penyakit Kronis Ini Ogah Mendekat