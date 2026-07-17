9 Buah yang Aman Dikonsumsi Penderita Tekanan Darah Tinggi
jpnn.com, JAKARTA - HIPERTENSI atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.
Untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, Anda bisa mengonsumsi buah.
Lantas apa saja buah yang bisa menurunkan darah tinggi? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Semangka
Semangka merupakan buah mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, kalium, dan magnesium.
Serta L-citrulline untuk membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga menurunkan tekanan darah.
2. Pisang
Kandungan kalium pada pisang membantu menyeimbangkan jumlah garam di tubuh, sehingga mampu mengontrol tekanan darah.
Satu pisang berukuran sedang mengandung sekitar 422 miligram potasium.
Menurut American Heart Association, potasium bermanfaat mengurangi efek natrium dan meredakan ketegangan dinding pembuluh darah.
Ada beberapa jenis buah yang aman dikonsumsi oleh penderita tekanan darah tinggi dan salah satunya ialah tentu saja semangka.
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