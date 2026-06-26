9 Formasi Lowongan Kerja di BPKH, Pendaftaran Sudah Dibuka, Berikut Persyaratannya

jpnn.com - JAKARTA- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka lowongan kerja (loker) sebanyak 9 formasi.

Rekrutmen pegawai BPKH 2026 ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan haji yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan pihaknya membuka sembilan formasi untuk berbagai posisi strategis.

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“Melalui rekrutmen terbuka ini, kami mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi, integritas, dan semangat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat untuk bergabung bersama BPKH,” ujar Fadlul Imansyah di Jakarta, Jumat (26/6).

Sembilan formasi itu meliputi Asisten Manajer Komunikasi Strategis (1 formasi), Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 1 (1 formasi), Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 2 (1 formasi), dan Asisten Manajer Manajemen Sumber Daya Manusia (1 formasi).

Kemudian, Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 1 (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 2 (1 formasi), Asisten Manajer Kepatuhan (1 formasi), dan Asisten Manajer Hukum (2 formasi).

Fadlulmengatakan, rekrutmen ini menjadi langkah penting dalam mendukung penguatan tata kelola kelembagaan serta peningkatan kualitas layanan BPKH kepada masyarakat.

"BPKH terus berkomitmen membangun organisasi yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan haji,” katanya.