9 Forum PPPK Siapkan Pertemuan Akbar, Tuntutan Alih Status ke PNS Makin Kuat

9 Forum PPPK Siapkan Pertemuan Akbar, Tuntutan Alih Status ke PNS Makin Kuat

9 Forum PPPK Siapkan Pertemuan Akbar, Tuntutan Alih Status ke PNS Makin Kuat
Sebanyak 9 forum PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih menyiapkan pertemuan akbar, yang salah satu misinya ialah alih status ke PNS. Foto dok. AMP for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 9 forum PPPK kompak bergabung untuk pertemuan akbar pada pertengahan November mendatang.

Pertemuan akbar bertajuk Silaturahmi Nasional (Silatnas) ASN PPPK se-Indonesia menjadi puncak perjuangan. Salah satu tujuannya ialah pengalihan status PPPK ke PNS.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan, silatnas ini diikuti PPPK lintas profesi dan instansi. Mulai dari guru, dosen, tenaga kependidikan, Satpol PP, tenaga kesehatan, penyuluh, perawat, tenaga teknis lainnya.

"PPPK seluruh Indonesia dari berbagai forum sepakat ikut silatnas yang dikomandoi Aliansi Merah Putih. Sudah saatnya seluruh PPPK bergabung untuk bersama-sama berjuang mencapai tujuan besar kami semua," kata Fadlun kepada JPNN, Rabu (22/10).

Pertemuan akbar ini, ujarnya, rencananya digelar di Istora Senayan. Dia berharap seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik pusat maupun daerah bisa bergabung dalam Silatnas nanti.

Tercatat sampai saat ini ada sembilan forum PPPK yang akan bergabung, yaitu:

1. DPP ADAPI (Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia)

2. DPP FKBPPPN (Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara)

