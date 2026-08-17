9 Instansi Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026 Mulai Besok, Cermati Tahapan Seleksinya
jpnn.com, JAKARTA - Besok, pendaftaran sekolah kedinasan 2026 dimulai. Para lulusan SMA sederajat yang ingin menjadi PNS ini merupakan kesempatan emas.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan jadwal penerimaan peserta didik Sekolah Kedinasan Tahun 2026.
Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor 5249/B-KS.04.01/SD/K/2026 tanggal 12 Agustus 2026, rangkaian seleksi akan dimulai dengan pengumuman seleksi pada 15 Agustus 2026 dan pendaftaran dibuka mulai 18 Agustus 2026.
Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah mengatakan, jadwal tersebut menjadi pedoman bagi sembilan kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan dalam melaksanakan seluruh tahapan penerimaan peserta didik Tahun 2026.
Sembilan kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan Tahun 2026 meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Adapun jadwal pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan 2026 sebagai berikut:
1. Pengumuman seleksi berlangsung pada 15–24 Agustus 2026.
2. Pendaftaran seleksi dibuka pada 18–30 Agustus 2026.
Sebanyak 9 instansi membuka pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026 mulai besok, cermati tahapan seleksinya
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