jpnn.com, PEKANBARU - Ditresnarkoba Polda Riau menggagalkan pengiriman 9 kilogram sabu yang dibawa seorang kurir berinisial C.

Tersangka C beserta barang bukti sembilan bungkus besar sabu dengan berat 9 kilogram di Jalan Kubang Raya, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Sabtu (14/11/2026).

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Putu Yudha Prawira menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya seseorang yang membawa sabu dari Pulau Rupat menuju Pekanbaru.

Menindaklanjuti informasi tersebut tim Subdit I Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penyelidikan dan memantau pergerakan terduga pelaku sejak dari wilayah Dumai hingga menuju Pekanbaru.

“Tim melakukan pemantauan terhadap pergerakan pelaku sejak dari wilayah Dumai hingga ke Pekanbaru,” ujar Putu, Kamis (19/11).

Setelah melakukan pembuntutan, petugas akhirnya menyergap tersangka di depan rumahnya di Jalan Kubang Raya, Kecamatan Tambang.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sebuah tas besar berwarna hitam.

Di dalamnya terdapat 9 bungkus besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu.