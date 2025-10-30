menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 9 Khasiat Jengkol Goreng, Turunkan Risiko Serangan Diabetes

Jengkol. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - JENGKOL merupakan salah satu makanan yang cukup disukai banyak orang.

Beberapa mungkin tidak suka jengkol karena bisa meninggalkan aroma yang tidak sedap.

Bagi penggemar jengkol, selain nikmat, makanan yang satu ini juga mengandung beberapa nutrisi penting seperti karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin C dan masih banyak lagi.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah Radikal Bebas

Jengkol goreng juga mengandung beberapa jenis vitamin seperti vitamin A, B1, B2 dan juga vitamin C.

Vitamin A dan vitamin C dalam jengkol ini berguna sebagai sumber antioksidan yang sangat penting untuk menangkal radikal bebas penyebab kanker.

Baca Juga:

2. Mencegah Diabetes

Hanya dengan mengonsumsi jengkol goreng, maka diabetes bisa dicegah.

Dalam jengkol terdapat zat bernama asam jengkolat yang mengkristal dan tidak larut dalam air.

Ada beberapa manfaat jengkol goreng yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya mencegah kerusakan tulang dan gigi.

