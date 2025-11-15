9 Khasiat Jus Buah Persik, Penyakit Ini Bakalan Tidak Berkutik
jpnn.com, JAKARTA - PERSIK merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Sedikit lebih kecil dari apel, buah persik memiliki bulu halus di kulit luarnya dan biji di bagian tengahnya.
Daging buahnya lembut dan berair serta biasanya berwarna oranye atau kuning saat matang.
Jus persik merupakan jus buah yang sedikit kurang umum di banyak pasar dan toko kelontong.
Namun, sangat mudah dibuat di rumah dan hanya memiliki sedikit efek samping bagi sebagian besar orang yang meminumnya.
Jus persik merupakan minuman yang mengenyangkan dan bergizi yang mengandung kadar vitamin C, vitamin E, vitamin A, berbagai vitamin golongan B, zat besi, kalsium, kalium, magnesium, seng, dan sulfur yang signifikan.
Jus persik juga mengandung sejumlah senyawa antioksidan, seperti likopen, lutein, dan beta-karoten, yang semakin meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan.
Saat membuat jus atau mencampur buah persik, Anda memang kehilangan sejumlah besar serat makanan yang ditawarkan oleh buah tersebut.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jus buah persik yang baik untuk kesehatan tubuh dan baik dikonsumsi penderita penyakit ini.
