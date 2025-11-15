menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 9 Khasiat Jus Buah Persik, Penyakit Ini Bakalan Tidak Berkutik

9 Khasiat Jus Buah Persik, Penyakit Ini Bakalan Tidak Berkutik

9 Khasiat Jus Buah Persik, Penyakit Ini Bakalan Tidak Berkutik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Buah Persik atau Peach. Foto: Laman MSN

jpnn.com, JAKARTA - PERSIK merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Sedikit lebih kecil dari apel, buah persik memiliki bulu halus di kulit luarnya dan biji di bagian tengahnya.

Daging buahnya lembut dan berair serta biasanya berwarna oranye atau kuning saat matang.

Baca Juga:

Jus persik merupakan jus buah yang sedikit kurang umum di banyak pasar dan toko kelontong.

Namun, sangat mudah dibuat di rumah dan hanya memiliki sedikit efek samping bagi sebagian besar orang yang meminumnya.

Jus persik merupakan minuman yang mengenyangkan dan bergizi yang mengandung kadar vitamin C, vitamin E, vitamin A, berbagai vitamin golongan B, zat besi, kalsium, kalium, magnesium, seng, dan sulfur yang signifikan.

Baca Juga:

Jus persik juga mengandung sejumlah senyawa antioksidan, seperti likopen, lutein, dan beta-karoten, yang semakin meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan.

Saat membuat jus atau mencampur buah persik, Anda memang kehilangan sejumlah besar serat makanan yang ditawarkan oleh buah tersebut.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jus buah persik yang baik untuk kesehatan tubuh dan baik dikonsumsi penderita penyakit ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI