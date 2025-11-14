9 Khasiat Jus Mangga, Aman Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - MANGGA merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.

Anda bisa mengonsumsi mangga begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.

Jus mangga dibuat dengan memeras atau memblender sari buah dari daging buah mangga yang lembut dan berwarna oranye untuk menghasilkan sejumlah besar vitamin C, vitamin A, kalium, zat besi, berbagai karotenoid, dan asam organik yang kuat dalam setiap gelas jus.

Jus mangga telah menjadi bagian dari makanan manusia selama ribuan tahun, dan dengan sedikit usaha, Anda bisa membuat jus kesehatan yang ampuh ini di rumah untuk menikmati semua manfaatnya.

Manfaat kesehatan yang paling menonjol dari jus mangga meliputi menurunkan tekanan darah, meningkatkan sirkulasi, meningkatkan kesehatan penglihatan, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan penyakit kronis, meningkatkan kesehatan kulit, mengurangi kadar kolesterol, menjaga tingkat keasaman, merangsang pencernaan, dan mengelola gejala diabetes.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Organicfacts.net.

1. Mengatur Tekanan Darah

Jus mangga mengandung banyak kalium, yang berarti segelas jus ini setiap hari bisa membantu menurunkan tekanan darah, berkat sifat vasodilatornya.

Jus ini akan mengurangi tekanan pada sistem kardiovaskular Anda.