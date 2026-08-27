9 Khasiat Kulit Mentimun yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - MENTIMUN merupakan salah satu makanan yang mengandung segudang nutrisi.

Mentimun juga bisa dimakan beserta kulitnya. Kulit mentimun mengandung vitamin dan nutrisi yang sama dengan buahnya.

Kandungan kulit mentimun sangat tinggi akan mineral, nutrisi, dan vitamin yang bagus untuk metabolisme tubuh.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengandung Antioksidan

Mentimun mengandung antioksidan, termasuk flavonoid dan tanin.

Kedua jenis senyawa antioksidan ini berpotensi untuk memblokir radikal bebas pemicu kanker.

Sebuah studi yang terbit dalam Journal of Nutrition, Health and Aging pada 2015 menyebutkan bahwa mentimun juga bisa meningkatkan fungsi antioksidan pada orang dewasa dan orang tua.

Konsumsi sayur dan buah antioksidan bisa mengurangi risiko penyakit serius seperti jantung dan diabetes.