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9 Khasiat Lemon Campur Madu, Wanita Pasti Suka

9 Khasiat Lemon Campur Madu, Wanita Pasti Suka
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Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON dan madu merupakan beberapa herbal yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Salah satu dahsyatnya mengonsumsi lemon adalah fungsi detoksifikasi yang kuat.

Sehingga ketika Anda tidur, maka zat yang terkandung dalam lemon akan membantu tubuh melakukan detoksifikasi.

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Tak hanya itu, manfaat lemon memiliki berbagai kandungan zat yang bermanfaat seperti asam sitrat sebagai kandungan utama, kalsium, magnesium, vitamin C, bioflavonoid, pektin dan limonin yang bisa membantu memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan bertindak sebagai antiinfeksi.

Sementara itu, madu memiliki sifat antibakteri dan antimikroba yang mampu untuk melawan virus penyebab flu.

Menurut penelitian madu juga merupakan obat alami batuk yang efektif yang biasanya muncul saat flu.

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Kedua bahan ini mengandung berbagai vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh, mulai dari atas sampai bagian bawah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi lemon yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah mengobati flu.

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