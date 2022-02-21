menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 9 Makanan Ini Bantu Sembuhkan Luka dengan Cepat

9 Makanan Ini Bantu Sembuhkan Luka dengan Cepat

9 Makanan Ini Bantu Sembuhkan Luka dengan Cepat
Kacang Kenari (Walnut). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SETIAP orang pasti pernah mengalami luka pada tubuh mereka.

Namun, pernahkah Anda memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan luka Anda?

Jika tidak, maka sekaranglah saatnya Anda melakukannya, karena ini akan membantu kamu mengetahui seberapa kuat kekebalan tubuh Anda.

Untuk berjaga-jaga, jika luka Anda membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya untuk sembuh, jangan khawatir.

Anda bisa menambahkan beberapa makanan ke dalam makanan kamu untuk mempercepat penyembuhan luka.

Banyak makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, sumber protein yang kaya, dan lemak sehat membantu penyembuhan luka Anda.

Itu karena mereka mengurangi peradangan, meningkatkan produksi sel darah putih, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan menyediakan bahan bakar penting bagi tubuh Anda untuk pulih.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis makanan sehat dan bergizi yang bisa membantu menyembuhkan luka dengan cepat dan salah satunya adalah probiotik.

