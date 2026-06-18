9 Makanan Kaya Magnesium untuk Meningkatkan Konsentrasi dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - ADA salah satu cara mudah yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan fokus.

Salah satunya dengan mengonsumsi makanan tinggi kandungan magnesium.

Magnesium secara alami bisa membantu meningkatkan konsentrasi dan kejernihan mental.

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Mineral penting ini memainkan peran penting dalam lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh, termasuk yang mengatur transmisi saraf, sinyal otak, dan produksi energi.

Magnesium membantu menyeimbangkan neurotransmitter seperti dopamin dan GABA, yang penting untuk perhatian, pengaturan suasana hati, dan pengendalian stres.

Kekurangan magnesium bisa menyebabkan kabut otak, mudah marah, dan kesulitan berkonsentrasi.

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Dengan mendukung ketenangan dan mengurangi kecemasan, magnesium memungkinkan otak untuk fokus lebih baik, terutama selama tugas-tugas yang menuntut mental.

Menambahkan makanan kaya magnesium ke dalam diet Anda bisa menjadi cara sederhana dan alami untuk mendukung kinerja dan fokus kognitif.