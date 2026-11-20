jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang ingin menurunkan berat badan dengan berbagai alasan, seperti kesehatan dan ingin terlihat lebih menarik.

Dalam hal menurunkan berat badan dan menjaga gaya hidup sehat, diet seimbang sangat penting.

Protein memainkan peran penting dalam penurunan berat badan karena membantu Anda merasa kenyang lebih lama, meningkatkan metabolisme, dan mempertahankan massa otot selama proses pembakaran lemak.

Namun, tidak semua sumber protein memberikan manfaat yang sama. Pernahkah Anda mendengar tentang protein tanpa lemak?

Nah, menurut para ahli, untuk mencapai penurunan berat badan yang sukses dan menghindari asupan lemak yang tidak perlu, penting untuk memasukkan makanan protein tanpa lemak ke dalam makanan harian Anda.

Protein tanpa lemak mengacu pada sumber protein yang mengandung kadar lemak rendah, terutama lemak jenuh dan kalori.

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Perbedaannya dengan protein biasa adalah protein tanpa lemak mendorong penurunan berat badan dan pemeliharaan otot tanpa asupan lemak berlebih.

Ya, protein tanpa lemak dapat membantu penurunan berat badan.

Protein ini meningkatkan rasa kenyang, membantu mengontrol nafsu makan, dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan.