9 Makanan Kaya Protein yang Baik untuk Otot
jpnn.com, JAKARTA - PROTEIN merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh kita.
Baik untuk tuntutan fisik pekerjaan, terutama di rumah, atau kesenangan bermain dengan anak-anak, protein tetap dibutuhkan.
Protein penting untuk pembentukan otot, dan juga membantu tubuh memperbaiki sel dan memproduksi sel baru.
Sebagian besar protein terbuat dari asam amino, yang mengandung nitrogen sebagai gugus esensial.
Ada 23 asam amino, sembilan di antaranya dianggap esensial, dan sisanya non-esensial.
Non-esensial berarti bisa diproduksi di dalam tubuh, sehingga Anda tidak perlu bergantung pada makanan, sedangkan esensial berarti harus disediakan melalui makanan.
Meskipun telur dan ayam kaya akan protein, ada juga makanan vegetarian untuk pembentukan otot dan lainnya.
Ada banyak manfaat kesehatan dari protein. Untuk pemeliharaan normal, Anda hanya membutuhkan 0,8 gram protein per kilogram berat badan, menurut Harvard Health Publishing.
Ada beberapa jenis makanan kaya protein yang baik untuk otot dan salah satunya adalah tentu saja quinoa.
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