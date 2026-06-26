9 Makanan Pembentuk Otot yang Wajib Anda Ketahui

jpnn.com, JAKARTA - OLAHRAGA dan gym bisa membantu Anda membentuk otot. Namun, ada beberapa makanan yang bisa membantu membentuk otot Anda.

Dalam hal membangun otot dan tetap kuat, makanan yang Anda pilih memainkan peran besar.

Protein, bahan pembangun otot, sangat penting untuk pemulihan, perbaikan, dan pertumbuhan setelah latihan.

Baca Juga: 3 Makanan Ini Ampuh Bakar Lemak dengan Cepat

Namun, tidak semua sumber protein sama. Beberapa menyediakan asupan asam amino yang cepat, sementara yang lain dicerna secara perlahan untuk menjaga otot Anda tetap ternutrisi seiring waktu.

Selain protein, banyak dari makanan ini juga menawarkan vitamin, mineral, dan lemak sehat yang mendukung kesehatan dan kinerja secara keseluruhan.

Baik Anda seorang atlet, penggemar gym, atau hanya seseorang yang ingin mempertahankan massa otot tanpa lemak, mengetahui makanan mana yang mengandung protein terbaik bisa membantu Anda merencanakan menu makan dengan lebih baik.

Jadi, dari produk susu hingga pilihan nabati, terdapat beragam makanan berprotein tinggi yang lezat dan bergizi.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.