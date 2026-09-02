9 Makanan Pemicu Refluks Asam yang Harus Anda Hindari
jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis makanan yang bisa meningkatkan risiko Anda terserang penyakit.
Apakah Anda cenderung makan berlebihan tanpa sadar, lalu akhirnya merasa mual?
Jika demikian, mungkin karena Anda sedang berjuang melawan refluks asam, yang juga dikenal sebagai keasaman.
Hampir semua dari kita mengalami rasa panas di dada atau keasaman dari waktu ke waktu.
Namun, semua rasa terbakar, pahit di tenggorokan, dan perut kembung yang mengandung gas menunjukkan adanya refluks asam.
Apa pun yang Anda makan akan melewati mulut, turun ke kerongkongan, dan masuk ke lambung.
Oleh karena itu, apa pun yang Anda makan berdampak pada sistem pencernaan Anda.
Penting untuk dipahami bahwa kondisi ini bisa memburuk jika Anda mengonsumsi makanan yang salah.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu meningkatnya refluks asam dan salah satunya adalah tentu saja makanan pedas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Makanan Pemicu Obesitas yang Wajib Anda Ketahui
- 4 Makanan yang Baik untuk Ginjal
- 3 Makanan Ini Bantu Atasi Lelah yang Anda Rasakan
- Redakan Mual dengan Mengonsumsi 4 Makanan Ini
- Dapur Umum Baznas Masak 250 Porsi Makanan Setiap Hari untuk Penyintas Gempa
- 6 Rekomendasi Makanan untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi