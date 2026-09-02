9 Makanan Pemicu Refluks Asam yang Harus Anda Hindari

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis makanan yang bisa meningkatkan risiko Anda terserang penyakit.

Apakah Anda cenderung makan berlebihan tanpa sadar, lalu akhirnya merasa mual?

Jika demikian, mungkin karena Anda sedang berjuang melawan refluks asam, yang juga dikenal sebagai keasaman.

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Hampir semua dari kita mengalami rasa panas di dada atau keasaman dari waktu ke waktu.

Namun, semua rasa terbakar, pahit di tenggorokan, dan perut kembung yang mengandung gas menunjukkan adanya refluks asam.

Apa pun yang Anda makan akan melewati mulut, turun ke kerongkongan, dan masuk ke lambung.

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Oleh karena itu, apa pun yang Anda makan berdampak pada sistem pencernaan Anda.

Penting untuk dipahami bahwa kondisi ini bisa memburuk jika Anda mengonsumsi makanan yang salah.