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9 Makanan Pemicu Sembelit yang Perlu Anda Ketahui

9 Makanan Pemicu Sembelit yang Perlu Anda Ketahui
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Ilustrasi nasi putih..Foto:Wikimedia

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu masalah pencernaan yang bisa menyerang siapa saja.

Sembelit tidak bisa disangkal merupakan salah satu masalah kesehatan terburuk.

Sembelit tidak hanya menimbulkan rasa sakit, tetapi juga ketidaknyamanan, dan tekanan mental karena tidak buang air besar juga ikut menyertai.

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Tahukah Anda mengapa masalah ini terjadi? Karena apa yang Anda makan.

Ya, ada makanan tertentu yang tidak akan membuat Anda buang air besar dengan tenang.

Untuk buang air besar dengan baik, ada satu hal yang harus ada dalam makanan Anda, yakni serat.

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Serat adalah salah satu bahan yang membersihkan saluran usus Anda, membantu Anda memiliki pencernaan yang baik, dan ketika usus Anda tidak dibersihkan, sembelit terjadi.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa menyebabkan sembelit menyerang Anda dan salah satunya ialah tentu saja permen karet.

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