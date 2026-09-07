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9 Makanan Penambah Energi yang Wajib Anda Konsumsi Saat Musim Dingin

9 Makanan Penambah Energi yang Wajib Anda Konsumsi Saat Musim Dingin
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Kurma. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM dingin bisa membuat daya tahan tubuh Anda menurun.

Hidung meler, bersin terus-menerus, pakaian berlapis, dan penghangat, begitulah cara banyak dari kita menghadapi musim dingin.

Lagipula, cuaca dingin berpotensi merusak kekebalan dan tingkat energi kita.

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Saat musim dingin tiba, kita harus mempersiapkan tubuh untuk menghadapi kemungkinan perubahan musim.

Jadi, jika Anda merasa kekurangan energi selama masa ini dan sering terinfeksi, yang Anda butuhkan hanyalah beberapa makanan yang bisa memberi Anda tambahan energi, dan yang memperkuat tubuh Anda untuk melawan infeksi.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

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1. Kurma

Kurma menyediakan panas yang dibutuhkan tubuh kita untuk menjaga kita tetap hangat selama musim dingin.

Kurma juga bertindak sebagai penambah energi setiap kali kita merasa lesu dan membutuhkan energi instan.

Ada beberapa jenis makanan penambah energi yang wajib Anda konsumsi saat musim dingin dan salah satunya tentu saja buah jeruk.

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