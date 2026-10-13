9 Makanan Tinggi Kandungan Protein untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - PROTEIN merupakan salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh kita.

Mengonsumsi makanan tinggi kandungan protein juga bisa membantu menurunkan berat badan.

Jika Anda ingin menurunkan berat badan, maka memasukkan makanan penurun berat badan ke dalam diet Anda harus menjadi prioritas utama.

Baca Juga: 4 Khasiat Jagung untuk Menurunkan Berat Badan

Sebenarnya, sambil melakukannya, Anda harus beralih ke diet kaya protein untuk mencapai tujuan Anda.

Anda lihat, protein untuk menurunkan berat badan seharusnya menjadi aturan emas dari diet apa pun yang Anda jalani untuk menurunkan beberapa kilogram.

Lagipula, protein membuat Anda merasa kenyang lebih lama, sehingga meredakan rasa lapar.

Baca Juga: 9 Makanan Tinggi Kandungan Protein yang Baik untuk Pertumbuhan Otot

Protein juga membantu fungsi tubuh yang sehat sekaligus menstabilkan gula darah dan mempercepat metabolisme Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.