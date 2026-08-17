9 Makanan Tinggi Kandungan Protein yang Baik untuk Pertumbuhan Otot

jpnn.com, JAKARTA - PROTEIN merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh.

Baik untuk tuntutan pekerjaan fisik, terutama di rumah, atau kesenangan bermain bersama anak-anak, protein tetap dibutuhkan.

Protein penting untuk pertumbuhan otot, sekaligus membantu tubuh memperbaiki dan membentuk sel baru.

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Sebagian besar protein terbuat dari asam amino, yang mengandung nitrogen sebagai gugus esensial.

Ada 23 asam amino, sembilan di antaranya dianggap esensial, dan sisanya non-esensial.

Non-esensial berarti bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga Anda tidak perlu bergantung pada makanan, sedangkan esensial berarti harus dipenuhi melalui makanan.

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Telur dan ayam memang kaya protein, tetapi ada juga makanan vegetarian untuk pertumbuhan otot dan banyak lagi.

Ada banyak manfaat protein bagi kesehatan. Untuk menjaga asupan protein normal, Anda hanya membutuhkan 0,8 gram protein per kilogram berat badan, menurut Harvard Health Publishing.