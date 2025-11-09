9 Makanan Tinggi Protein untuk Menurunkan Berat Badan
jpnn.com, JAKARTA - PROTEIN merupakan salah satu nutrisi yang baik untuk membantu menjaga kesehatan tubuh.
Jika Anda ingin menurunkan berat badan, maka memasukkan makanan penurun berat badan ke dalam diet harus menjadi prioritas utama.
Sebenarnya, saat Anda melakukannya, kamu harus beralih ke diet kaya protein untuk mencapai tujuan Anda.
Protein untuk menurunkan berat badan harus menjadi aturan emas dari setiap diet yang Anda jalani untuk menurunkan beberapa kilogram.
Bagaimanapun, protein membuat Anda merasa kenyang lebih lama, sehingga menghilangkan rasa lapar.
Protein juga membantu fungsi tubuh yang sehat sekaligus menstabilkan gula darah dan mempercepat metabolisme Anda.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Telur
Telur merupakan makanan sehat bagi siapa saja yang ingin menurunkan berat badan atau bahkan menambah massa otot.
Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan protein yang baik untuk menurunkan berat badan dan salah satunya adalah quinoa.
