9 Makanan untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi yang Menyebalkan
jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.
Kolesterol tinggi jika tidak segera diatasi bisa meningkatkan risiko timbulnya beberapa penyakit, seperti strok.
Meskipun pengobatan efektif dalam menurunkan kadar kolesterol, beberapa perubahan sederhana dalam pola makan Anda juga bisa memberikan efek yang kuat pada kolesterol Anda.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.
1. Oatmeal dan dedak gandum
Oatmeal merupakan salah satu makanan yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi.
Oat mengandung beta-glukan, sejenis serat larut yang telah terbukti mengurangi kolesterol low-density lipoprotein (LDL), kolesterol 'jahat'.
Serat larut bekerja dengan cara mengikat kolesterol di usus dan mencegahnya diserap ke dalam aliran darah.
Mengonsumsi lima hingga 10 gram atau lebih serat larut per hari bisa membantu menurunkan kadar kolesterol hingga 10 persen.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi dan salah satunya adalah kedelai.
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