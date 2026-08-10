9 Makanan yang Bantu Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Anak Saat Musim Hujan

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA daya tahan tubuh anak saat musim hujan wajib Anda lakukan.

Hal ini karena banyak daya tahan tubuh anak menurun akibat perubahan cuaca.

Hal ini tentu bisa membuat anak Anda rentan terserang demam, flu, batuk dan pilek.

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Kita tahu bahwa daya tahan tubuh perlu ditingkatkan terutama pada musim hujan.

Hal ini karena saat ini adalah masa dimana berbagai infeksi dan penyakit musiman sedang mengintai.

Hal ini penting untuk membantu membangun sistem kekebalan tubuh anak Anda, karena mereka lebih rentan terkena infeksi seperti pilek dan flu saat musim hujan.

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Untuk menjaga kesehatan anak-anak Anda dan melindungi tubuh mereka dari penyakit musiman, ada perubahan tertentu yang diperlukan dalam pola makan mereka.

Memasukkan makanan penambah kekebalan tubuh yang kaya akan vitamin C, antioksidan, protein, dan nutrisi lain ke dalam pola makannya akan memastikan tubuh anak Anda cukup kuat untuk melawan infeksi tersebut.