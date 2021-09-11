menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 9 Makanan yang Membantu Meningkatkan Energi dengan Cepat

9 Makanan yang Membantu Meningkatkan Energi dengan Cepat

9 Makanan yang Membantu Meningkatkan Energi dengan Cepat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Apel. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KELELAHAN akibat pekerjaan menumpuk bisa membuat energi Anda menurun.

Jadi, jika Anda merasa kekurangan energi selama masa ini dan sering terinfeksi, yang kamu butuhkan hanyalah beberapa makanan yang bisa memberi Anda dosis energi dan melawan infeksi.

Jadi, apa saja makanan terbaik untuk dikonsumsi sebagai sumber energi?

Baca Juga:

Ada makanan yang merupakan sumber energi dan bisa membantu menjaga kesehatan yang baik.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kurma

Kurma menyediakan panas yang diperlukan tubuh kita untuk membuat kita tetap hangat selama musim dingin.

Baca Juga:

Kurma juga bertindak sebagai penambah energi setiap kali kita merasa lesu dan membutuhkan energi instan.

Kurma merupakan sumber kalsium, fosfor, kalium, magnesium, seng, dan zat besi yang baik.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan energi dengan cepat seperti misalnya kurma.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI