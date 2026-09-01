9 Manfaat Bawang Putih, Pria Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bumbu masakan untuk berbagai hidangan gurih.
Selain itu, bawang putih juga bisa digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.
Bawang putih memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan, khususnya untuk pria.
Ini karena bawang putih memiliki kalori yang rendah serta nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh seperti vitamin B6, B1, dan C, serta protein, selenium, kalsium, tembaga, zat besi, dan fosfor.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh
Manfaat bawang putih yang pertama ialah membantu meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh.
Para pria, terutama atlet sangat menjaga stamina dan kekebalan tubuh dalam bekerja serta berolahraga.
Berbagai minuman kesehatan atau penguat stamina tubuh sering dikonsumsi oleh pria.
Ada beberapa manfaat bawang putih yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu meningkatkan stamina.
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