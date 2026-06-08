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9 Manfaat Biji Pala, Bantu Tingkatkan Gairah

9 Manfaat Biji Pala, Bantu Tingkatkan Gairah
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Ilustrasi biji pala. Foto: thesourcebulkfoods

jpnn.com, JAKARTA - BIJI pala merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan ke dalam beberapa hidangan gurih.

Biji pala, rempah yang hangat dan aromatik juga bisa membuat kue dan puding Anda lezat.

Rempah yang terbuat dari biji pohon pala (Myristica fragrans) berwarna cokelat berbentuk oval ini memiliki rasa manis, seperti kacang, dan sedikit pedas.

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Menariknya, pala tidak hanya dihargai karena rasanya. Anda juga bisa menikmati manfaatnya, termasuk pencernaan dan tidur yang lebih baik.

Jadi, jika Anda tertarik dengan kesehatan alami, cobalah makanan super ini.

Dikenal dalam Ayurveda sebagai Jaiphal, pala telah digunakan selama berabad-abad tidak hanya untuk meningkatkan rasa, tetapi juga untuk mendukung pencernaan, meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kaya antioksidan

Biji pala kaya akan antioksidan kuat seperti miristisin, eugenol, isoeugenol, dan safrol.

Ada beberapa manfaat biji pala yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya baik untuk kesehatan kulit.

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