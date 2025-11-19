menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 9 Manfaat Buah Persik untuk Kulit yang Bikin Kaget

9 Manfaat Buah Persik untuk Kulit yang Bikin Kaget

9 Manfaat Buah Persik untuk Kulit yang Bikin Kaget
Ilustrasi Buah Persik atau Peach. Foto: Laman MSN

jpnn.com, JAKARTA - KULIT merupakan organ terluar tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Buah-buahan termasuk jenis makanan sehat yang bisa merawat kulit dari dalam.

Salah satu buah yang bisa merawat kulit dari dalam adalah buah persik.

Baca Juga:

Beberapa penelitian telah menyebutkan bahwa buah ini mengandung nutrisi yang memang baik untuk kesehatan kulit.

Oleh sebab itu, wanita harus mengonsumsi buah persik agar mendapatkan manfaat pada kinclong pada kulitnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Sumber Antioksidan Baik untuk Kulit

Buah persik merupakan sumber antioksidan yang baik yang tentunya baik untuk kulit.

Manfaat antioksidan adalah menjaga kulit terbebas dari pengaruh buruk radikal bebas yang bisa menyebabkan berbagai macam masalah kulit.

Ada beberapa khasiat buah persik yang baik untuk menjaga kesehatan kulit dan salah satunya ialah mencegah penuaan dini.

