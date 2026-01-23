9 Manfaat Cabai Hijau, Sahabat Terbaik Penderita Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - CABAI hijau sering digunakan sebagai bahan beberapa hidangan gurih.

Cabai hijau sangat sehat dan bisa memberikan berbagai manfaat kesehatan.

Cabai hijau mengandung banyak nutrisi penting, termasuk vitamin A, C, dan K, serta antioksidan yang membantu melawan kerusakan akibat radikal bebas dalam tubuh.

Senyawa aktif dalam cabai hijau, capsaicin, dikenal karena sifatnya yang meningkatkan metabolisme dan antiinflamasi, yang bisa membantu menurunkan berat badan dan mengurangi risiko penyakit kronis.

Selain itu, cabai hijau memiliki efek antibakteri dan meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.

1. Meningkatkan metabolisme dan membantu penurunan berat badan

Manfaat cabai hijau yang pertama ialah bisa membantu meningkatkan metabolisme.

Cabai hijau mengandung capsaicin, yang meningkatkan termogenesis (produksi panas dalam tubuh) dan meningkatkan metabolisme.