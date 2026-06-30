9 Manfaat Daun Bawang yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - DAUN bawang merupakan salah satu sayuran yang biasanya ditambahkan ke dalam hidangan seperti sup, bakso, perkedel, dan lainnya.

Daun bawang juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan jika dikonsumsi secara rutin.

Pasalnya, daun bawang sarat dengan fitonutrien, nutrisi, dan kalori rendah.

Karena sifat pencahar, antiseptik, antibakteri, diuretik dan antispasmodik, daun bawang membantu mencegah dan mengobati berbagai masalah kesehatan.

Salah satu cara mengolah daun bawang adalah dijadikan rebusan daun bawang.

Caranya, siapkan 7-9 tangkai daun bawang, lalu potong kecil-kecil dan rebus dengan 1 liter air hingga mendidih.

Setelah mendidih angkat air rebusan daun bawang dan campur madu secukupnya, minum air rebusan daun bawang dua kali sehari selama 3 hari.

Setelah itu minum kondisional sesuai kebutuhan. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.