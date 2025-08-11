9 Manfaat Daun Salam, Baik untuk Jaga Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu bahan masakan yang ada di dapur Anda.

Daun salam merupakan herba yang sangat aromatik yang sering digunakan untuk menambah cita rasa khas pada makanan.

Umumnya digunakan dalam kari, sup, dan nasi, daun sederhana ini juga dikenal karena khasiat obatnya yang sudah lama ada dan berbagai manfaat kesehatan.

Dari khasiat antiinflamasi dan antioksidan hingga manfaat pernapasan dan pencernaan, daun ini menawarkan berbagai manfaat untuk mengelola kondisi kesehatan tertentu.

Namun, pastikan Anda mengonsumsinya dalam jumlah sedang untuk menghindari kemungkinan efek samping.

Daun salam berasal dari pohon salam, tanaman yang dianggap asli daerah Mediterania.

Daun ini dikenal karena aromanya yang khas dan sedikit rasa pahit.

Selain kegunaan kulinernya, daun ini telah dihargai karena khasiat obatnya selama berabad-abad, dan sering digunakan dalam teh, minyak, dan pengobatan alami.