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9 Manfaat Daun Ubi Jalar, Penderita Asam Urat Wajib Mengonsumsinya

9 Manfaat Daun Ubi Jalar, Penderita Asam Urat Wajib Mengonsumsinya
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Ubi jalar. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - UBI jalar merupakan salah satu makanan yang baik untuk kesehatan tubuh.

Tak hanya ubinya saja yang bisa dimanfaatkan. Sebab, bagian daun ubi jalar juga sarat akan banyak nutrisi penting untuk tubuh.

Dalam daun ubi jalar mengandung berbagai jenis mineral, protein dan juga vitamin yang sangat dibutuhkan penderita asam urat.

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Dalam daun ubi jalar mengandung vitamin B yang merupakan gabungan dari beberapa vitamin seperti vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6 dan juga vitamin B12 serta niasin, biotin dan asam folat.

Namun, tidak semua jenis vitamin B baik untuk asam urat, sebab hanya vitamin B5 dan vitamin B6 saja yang bisa merawat penderita asam urat.

Di mana akan membentuk penyerapan air yang diminum sekaligus menyehatkan otot dan saraf.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi Nyeri

Nyeri yang dirasakan penderita asam urat bisa berkembang hanya dalam hitungan beberapa jam saja.

Ada beberapa manfaat daun ubi jalar yang wajib dikonsumsi oleh penderita asam urat dan salah satunya ialah tentu saja mengurangi nyeri.

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