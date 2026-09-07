9 Manfaat Daun Wortel, Baik untuk Kesehatan Tulang
jpnn.com, JAKARTA - WORTEL merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi.
Namun selain batangnya, ada bagian lain dari wortel yang kaya manfaat.
Daun pada wortel juga bisa dikonsumsi dan kaya manfaat. Daun wortel berbentuk mirip tumbuhan pakis, berwarna hijau muda, dan memiliki bunga putih kecil.
Daun wortel ternyata kaya akan nutrisi. Sayuran ini bahkan mengandung sekitar enam kali lebih banyak vitamin C daripada akar, kalium, kalsium dan fitonutrien.
Daun wortel bisa menjadi pilihan sayuran hijau untuk memenuhi kebutuhan serat harian.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah peradangan
Kandungan vitamin C yang besar dalam daun wortel bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
Efek ini bisa mencegah berbagai jenis peradangan yang ada. Daun wortel bisa mempercepat proses penyembuhan saat sakit, meredakan nyeri, dan mengatkan sistem kekebalan tubuh.
Ada beberapa manfaat daun wortel yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk tulang Anda.
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