9 Manfaat Jagung, Baik untuk Ibu Hamil
jpnn.com, JAKARTA - JAGUNG merupakan salah satu makanan pengganti nasi yang bisa Anda konsumsi.
Jagung, juga dikenal sebagai maizena, adalah sayuran bertepung dan biji-bijian sereal yang telah dibudidayakan selama ribuan tahun.
Berasal dari Amerika Tengah, sekarang menjadi makanan pokok di seluruh dunia.
Jagung kaya akan karbohidrat, serat makanan, dan nutrisi penting seperti vitamin B dan C, magnesium, kalium, dan antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin.
Jagung bisa menjadi tambahan yang sehat untuk diet Anda jika dikonsumsi dalam jumlah sedang dan diolah dengan cara yang sehat.
Jagung bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk, termasuk direbus, dipanggang, dibakar, sebagai popcorn, atau digiling menjadi tepung untuk tortilla dan roti.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.
1. Mendukung kesehatan pencernaan
Jagung merupakan sumber serat makanan yang sangat baik, terutama serat tidak larut, yang berperan penting dalam meningkatkan kesehatan sistem pencernaan.
Ada beberapa manfaat jagung yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah meningkatkan kesehatan kulit.
