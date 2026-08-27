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9 Manfaat Jengkol yang Luar Biasa

9 Manfaat Jengkol yang Luar Biasa
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Jengkol. Foto: Pojokjabar/JPG

jpnn.com, JAKARTA - JENGKOL merupakan salah satu makanan yang bisa menimbulkan bau mulut.

Pasalnya, setelah makan jengkol, mulut menjadi bau dan saat buang air kecil juga menjadi bau jengkol.

Banyak orang yang memandang jengkol hanya dari baunya saja.

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Padahal, banyak penelitian yang menunjukan bahwa jengkol memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan.

Di dalam buah jengkol juga terdapat kandungan protein, vitamin A, vitamin B, kalsium, alkaloid, steroid, glikosida, dan saponin.

Salah satu manfaat jengkol yang paling menonjol yaitu menjadi sumber protein yang baik dan vitamin C.

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Sudah banyak penelitian yang menjelaskan mengenai kandungan gizi dan nutrisi pada buah jengkol.

Beberapa di antaranya menyebutkan bahwa buah jengkol mengandung karbohidrat dan minyak atsiri.

Ada beberapa manfaat jengkol yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah sebagai sumber protein.

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