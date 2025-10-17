9 Manfaat Jus Pepaya, Bikin Berat Badan Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang dan kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Pepaya, baik yang mentah maupun yang sudah matang, menawarkan berbagai macam nutrisi.

Pepaya merupakan sumber vitamin C, Vitamin A, folat, magnesium, tembaga, dan serat yang kaya.

Pepaya mengandung 88 persen air, sedangkan lemak dan protein hadir dalam jumlah yang bisa diabaikan.

Ekstrak jus daun pepaya merupakan obat yang telah dicoba dan diuji untuk meningkatkan jumlah trombosit bagi pasien yang menderita demam berdarah.

Pengobatan tradisional merekomendasikan untuk membakar daun pepaya dan menghirup asapnya untuk mendapatkan kelegaan instan dari asma.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Netmeds.com.

1. Penurunan Berat Badan

Jika Anda berencana untuk menurunkan berat badan, inilah saatnya untuk memasukkan jus pepaya dalam pola makan harian kamu.