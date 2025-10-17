menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 9 Manfaat Jus Pepaya, Bikin Berat Badan Ambyar

9 Manfaat Jus Pepaya, Bikin Berat Badan Ambyar

9 Manfaat Jus Pepaya, Bikin Berat Badan Ambyar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi buah pepaya. Foto: hallosehat

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang dan kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Pepaya, baik yang mentah maupun yang sudah matang, menawarkan berbagai macam nutrisi.

Pepaya merupakan sumber vitamin C, Vitamin A, folat, magnesium, tembaga, dan serat yang kaya.

Baca Juga:

Pepaya mengandung 88 persen air, sedangkan lemak dan protein hadir dalam jumlah yang bisa diabaikan.

Ekstrak jus daun pepaya merupakan obat yang telah dicoba dan diuji untuk meningkatkan jumlah trombosit bagi pasien yang menderita demam berdarah.

Pengobatan tradisional merekomendasikan untuk membakar daun pepaya dan menghirup asapnya untuk mendapatkan kelegaan instan dari asma.

Baca Juga:

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Netmeds.com.

1. Penurunan Berat Badan

Jika Anda berencana untuk menurunkan berat badan, inilah saatnya untuk memasukkan jus pepaya dalam pola makan harian kamu.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jus pepaya yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya berfungsi sebagai kondisioner.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI