9 Manfaat Jus Pisang, Stres Bakalan Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - PISANG merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya.

Anda bisa mengonsumsi pisang begitu saja atau mengolahnya dalam bentuk jus.

Dengan lebih dari 70 spesies yang berbeda, terdapat berbagai macam pisang di seluruh dunia, tetapi banyak di antaranya memiliki bahan aktif dan profil nutrisi yang serupa.

Istilah pisang dan pisang raja sering digunakan secara bergantian dan tidak ada klasifikasi yang tegas.

Nama-nama yang berbeda bergantung pada kapan pisang dimakan (matang atau belum matang) dan bagaimana cara mengolahnya (mentah atau matang).

Jus pisang merupakan jus buah favorit banyak orang, terutama mereka yang suka membuat jus di rumah.

Hal ini karena jus pisang merupakan cara yang luar biasa untuk memakan pisang yang sudah terlalu matang.

Jus pisang cenderung memiliki konsistensi yang lebih kental daripada kebanyakan jus buah.