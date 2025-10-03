9 Manfaat Jus Seledri, Baik untuk Kesehatan Ginjal

jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan salah satu sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda bisa mengonsumsi sayuran yang satu ini dalam bentuk jus seledri.

Khasiat dari seledri jika dibuat jus ternyata sangat ampuh untuk menjaga kesehatan tubuh.

Salah satu manfaat seledri untuk ginjal antara lain membantu menghilangkan racun, limbah dan zat kontaminan dari tubuh, serta mengurangi risiko peradangan ginjal.

Meski begitu, banyak orang yang belum mengetahui beragam khasiat daun seledri yang baik untuk kesehatan tubuh.

Padahal, seledri justru jadi sumber nutrisi penting bagi kesehatan yang sangat mujarab khasiatnya.

Salah satunya yaitu karena tanaman ini ternyata memiliki kadar enzim dan antioksidan yang besar di seluruh bagian sayurnya.

Kandungan seledri pun punya banyak zat bernutrisi seperti: folate; potasium; vitamin B6; vitamin C; dan vitamin K.