menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 9 Manfaat Jus Seledri, Baik untuk Kesehatan Ginjal

9 Manfaat Jus Seledri, Baik untuk Kesehatan Ginjal

9 Manfaat Jus Seledri, Baik untuk Kesehatan Ginjal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jus Seledri. Foto: Hallosehat

jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan salah satu sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda bisa mengonsumsi sayuran yang satu ini dalam bentuk jus seledri.

Khasiat dari seledri jika dibuat jus ternyata sangat ampuh untuk menjaga kesehatan tubuh.

Baca Juga:

Salah satu manfaat seledri untuk ginjal antara lain membantu menghilangkan racun, limbah dan zat kontaminan dari tubuh, serta mengurangi risiko peradangan ginjal.

Meski begitu, banyak orang yang belum mengetahui beragam khasiat daun seledri yang baik untuk kesehatan tubuh.

Padahal, seledri justru jadi sumber nutrisi penting bagi kesehatan yang sangat mujarab khasiatnya.

Baca Juga:

Salah satunya yaitu karena tanaman ini ternyata memiliki kadar enzim dan antioksidan yang besar di seluruh bagian sayurnya.

Kandungan seledri pun punya banyak zat bernutrisi seperti: folate; potasium; vitamin B6; vitamin C; dan vitamin K.

Ada beberapa manfaat jus seledri yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menurunkan kadar kolesterol.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI