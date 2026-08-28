9 Manfaat Kencur yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - KENCUR merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Kencur tidak hanya bermanfaat di bagian rimpangnya saja, tetapi juga bisa dari daunnya.

Kencur memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena mengandung berbagai nutrisi yang biasanya dijadikan sebagai pengobatan tradisional.

Kandungan nutrisi dalam kencur terdiri dari: Zinc, Pati, Ethyl aster, Paraeumarin, Borneol, Asam sinamat, Protein, Serat, Kalium, Fosfor, Magnesium, Zat besi, Mangan, Kobalt, Nikel.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Energi

Manfaat kencur yang pertama ialah membantu meningkatkan energi.

Kencur sangat baik dalam mengembalikan atau meningkatkan energi.

Anda cukup merebus satu ruas kencur dengan satu gelas air dan minum setiap malam sebelum tidur.