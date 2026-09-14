9 Manfaat Kismis yang Luar Biasa
jpnn.com, JAKARTA - KISMIS merupakan salah satu makanan yang mengandung segudang nutrisi.
Buah berukuran mungil ini biasa dimanfaatkan sebagai topping pada kue atau dicampur ke dalam oatmeal dan yoghurt.
Meski ukurannya kecil, ternyata kismis memiliki kandungan nutrisi yang melimpah karena memiliki vitamin, serat, mineral, serta bebas dari lemak, termasuk kolesterol jahat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Pilihan cemilan yang meningkatkan energi
Kismis yang mengandung gula mampu memberikan energi tambahan dalam waktu singkat.
Buah ini cocok dijadikan camilan sehat dan praktis karena ukurannya yang kecil sehingga mudah dikonsumsi.
Namun demikian, Anda disarankan untuk tidak makan kismis secara berlebihan. Sebab, kismis mengandung gula yang cukup tinggi.
2. Melancarkan pencernaan
Serat pada kismis mampu melancarkan pencernaan dan mengatasi sembelit dengan cara melembutkan dan menambah berat serta ukuran feses.
Ada beberapa manfaat kismis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja meningkatkan energi.
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