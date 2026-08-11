9 Manfaat Pare, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan salah satu sayuran yang memiliki rasa pahit. Pare atau Momordica charantia mengandung berbagai vitamin, seperti vitamin A, C, E, B1, B2, B3, dan B9.
Pare juga mengandung mineral, seperti kalium; kalsium; zinc; magnesium; fosfor; dan zat besi; serta kandungan senyawa antioksidan, seperti fenol, dan flavonoid.
Di balik rasanya yang pahit, ternyata banyak manfaat air rebusan pare yang berkhasiat untuk tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menjaga Sistem Kekebalan Tubuh
Manfaat pare yang direndam air panas dan dikonsumi setiap hari mampu untuk melawan infeksi.
Selain itu, air rebusan pare berguna untuk membantu dan menjaga kekebalan sistem imun tubuhmu.
2. Cegah Radikal Bebas
Khasiat air rebusan pare bisa mencegah radikal bebas. Selain folat, ada pula vitamin C yang berguna sebagai antioksidan alami dan mampu mencegah radikal bebas.
Radikal bebas diketahui sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.
Ada beberapa manfaat pare yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mencegah radikal bebas.
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