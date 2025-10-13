9 Manfaat Pepaya Mentah, Baik untuk Membantu Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA tidak diragukan lagi merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.

Memulai hari Anda dengan pepaya yang manis dan matang dengan kulit kuning atau oranye?

Ini adalah kebiasaan pagi yang sehat yang tidak boleh Anda tinggalkan.

Namun, Anda juga bisa menambahkan pepaya mentah ke dalam diet seimbang kamu.

Versi mentah dari buah tropis ini memiliki kulit hijau dengan daging putih.

Tidak seperti pepaya matang, yang manis dan lembut, pepaya mentah memiliki rasa yang ringan, sedikit pahit, dan tekstur yang renyah.

Ini membuatnya sempurna untuk menyiapkan salad, tumis, dan kari.

Pepaya juga kaya akan nutrisi penting, itulah sebabnya ada banyak manfaat pepaya mentah.