jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Pepaya menawarkan banyak manfaat kesehatan. Dikenal sebagai buah tropis yang manis, pepaya juga disebut buah para malaikat.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Cancer Epidemiology, Prevention & Biomarkers menunjukkan bahwa asupan antioksidan beta-karoten yang ditemukan dalam pepaya menurunkan risiko kanker.

Menurut jurnal Molecular Nutrition & Food Research, jumlah enzim papain dan chymopapain yang terdapat dalam buah ini bermanfaat dalam mengurangi peradangan.

Kabar baiknya adalah Anda bisa menikmati pepaya sepanjang tahun, tanpa memandang musim.

Berikut ini penjelasannya, seperti yang dikutip laman Healthshots.com.

1. Mengatur sistem pencernaan

Pepaya mengandung dua enzim proteolitik, papain dan chymopapain, yang meningkatkan pencernaan.

Enzim-enzim ini membantu memecah dan mencerna protein, sehingga dikenal sebagai penunjang pencernaan yang ampuh. Selain itu, pepaya juga meringankan sembelit.