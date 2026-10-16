9 Manfaat Seledri yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi.

Seledri ternyata jadi sumber nutrisi penting bagi kesehatan yang sangat mujarab khasiatnya.

Salah satunya yaitu karena tanaman ini memiliki kadar enzim dan antioksidan yang besar di seluruh bagian sayurnya.

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Seledri mengandung banyak zat bernutrisi seperti: folate; potasium; vitamin B6; vitamin C; dan vitamin K.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan sistem imun

Manfaat seledri lainnya yakni bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imun.

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Hal itu dikarenakan jus seledri banyak mengandung vitamin C.

Tentunya, dengan sistem imun yang baik, tubuh akan menjadi lebih segar dan mencegah serangan penyakit.