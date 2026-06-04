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9 Manfaat Stroberi, Bantu Kontrol Gula Darah

9 Manfaat Stroberi, Bantu Kontrol Gula Darah
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Stroberi. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - STROBERI merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.

Stroberi merupakan sumber vitamin C, mangan, folat, dan kalium yang baik.

Stroberi juga kaya akan antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari stres oksidatif dan peradangan.

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Stroberi telah dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, seperti peningkatan kesehatan jantung, fungsi otak yang lebih baik, dan penurunan risiko penyakit kronis seperti kanker.

Selain itu, stroberi rendah kalori dan tinggi serat, menjadikannya tambahan yang sehat untuk diet apa pun.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

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1. Tinggi antioksidan

Stroberi merupakan sumber antioksidan yang kaya, seperti vitamin C, antosianin, dan asam ellagik.

Antioksidan ini membantu melindungi tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, sehingga mengurangi risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, kanker, dan diabetes.

Ada beberapa manfaat stroberi yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya mendukung pencernaan yang sehat.

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