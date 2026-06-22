9 Manfaat Telur, Bantu Cegah Serangan Sarcopenia

jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan gizi.

Sejak ayam dibudidayakan, orang-orang telah menikmati dan memenuhi kebutuhan nutrisi mereka dengan telur.

Putih dan kuning telur kaya akan nutrisi. Kuning telur mengandung vitamin yang larut dalam lemak, termasuk vitamin A, D, dan E serta lemak termasuk asam lemak omega-3 esensial, sementara sebagian besar protein terdapat dalam putih telur.

Telur merupakan bahan penting dan serbaguna. Komposisinya yang unik merupakan kunci untuk banyak prosedur memasak penting termasuk pengikatan, pelapisan, dan pengglasir, serta pembentukan struktur dan tekstur kue dan roti.

Ada banyak jenis telur, yang paling umum adalah ayam, sementara pilihan yang lebih mewah termasuk bebek, angsa, dan puyuh.

Telur berukuran sedang (53 g) mengandung 7 g protein lengkap, menjadi 'protein lengkap' berarti telur mengandung semua 9 asam amino esensial yang kita butuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan.

Sebagian besar makanan nabati, seperti polong-polongan, kacang-kacangan, dan biji-bijian, merupakan protein tidak lengkap karena kekurangan satu atau lebih asam amino esensial yang kita butuhkan.

Hal ini, dikombinasikan dengan fakta bahwa telur merupakan sumber vitamin B12, zat besi, dan asam lemak omega-3 esensial yang baik, menjadikannya tambahan yang berharga untuk diet vegetarian.