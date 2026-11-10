9 Manfaat Terong Belanda, Bantu Obati Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - TERONG Belanda merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Terong ini pertama kali di bawa dan dikembangkan di Indonesia oleh bangsa Belanda.

Namun faktanya, tanaman ini tidak berasal dari Belanda melainkan dari Amerika Latin.

Terong Belanda lebih sering diolah menjadi jus dengan campuran gula dan susu kental manis.

Namun, terong belanda juga dijadikan selai, sirup, atau campuran salad.

Kandungan gizi dalam terong Belanda juga sangat baik untuk kesehatan, sehingga cocok untuk dikonsumsi siapa saja.

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Dalam setiap 100 gram terong Belanda terdapat 85 gram air, 1,5 gram protein, 0,006-1,28 gram lemak, 10 gram karbohidrat, 1,4-4,2 gram serat, vitamin A, dan vitamin C.

Buah ini juga mengandung flavonoid yang dikenal sebagai antioksidan untuk melawan beragam penyakit kronis.