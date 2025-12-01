9 Minuman Penurun Berat Badan Setelah Melahirkan
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK ibu yang baru memiliki bayi mengalami kesulitan menurunkan berat badan mereka.
Meskipun mungkin tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi seorang ibu daripada melahirkan bayinya, tonggak penting dalam hidupnya ini bukanlah hal yang mudah. ??
Dari malam tanpa tidur hingga memahami cara menyusui, dan mempelajari cara merawat bayi yang baru lahir, seorang ibu baru perlu melakukan banyak hal.
Namun, di tengah semua ini, pikiran mengganggu lainnya yang bisa mengganggunya adalah bagaimana menurunkan berat badan setelah melahirkan.
Menurunkan berat badan setelah melahirkan bisa jadi sulit karena jadwal yang padat serta perubahan hormonal.
Menurunkan berat badan setelah kehamilan bisa jadi menantang karena perubahan hormonal, penyesuaian gaya hidup, dan perubahan metabolisme.
Banyak wanita mengalami retensi berat badan pascapersalinan (PPWR), yang jika tidak dikelola, bisa menyebabkan penambahan berat badan jangka panjang dan peningkatan risiko kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular,
Berikut adalah beberapa solusi mudah yang bisa membantu Anda menurunkan berat badan pascapersalinan.
Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan berat badan ibu baru dan salah satunya protein smoothie.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Turunkan Berat Badan Secara Alami dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini
- 8 Manfaat Kacang Merah, Cocok Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini
- 3 Minuman yang Baik Dikonsumsi Setelah Olahraga
- 5 Buah Ini Bantu Proses Penurunan Berat Badan Makin Lancar
- 6 Manfaat Rutin Mengonsumsi Nanas untuk Menurunkan Berat Badan
- 5 Manfaat Telur, Baik untuk Kesehatan Otak