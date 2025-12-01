9 Minuman Penurun Berat Badan Setelah Melahirkan

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK ibu yang baru memiliki bayi mengalami kesulitan menurunkan berat badan mereka.

Meskipun mungkin tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi seorang ibu daripada melahirkan bayinya, tonggak penting dalam hidupnya ini bukanlah hal yang mudah. ??

Dari malam tanpa tidur hingga memahami cara menyusui, dan mempelajari cara merawat bayi yang baru lahir, seorang ibu baru perlu melakukan banyak hal.

Baca Juga: 4 Khasiat Jambu Biji untuk Menurunkan Berat Badan

Namun, di tengah semua ini, pikiran mengganggu lainnya yang bisa mengganggunya adalah bagaimana menurunkan berat badan setelah melahirkan.

Menurunkan berat badan setelah melahirkan bisa jadi sulit karena jadwal yang padat serta perubahan hormonal.

Menurunkan berat badan setelah kehamilan bisa jadi menantang karena perubahan hormonal, penyesuaian gaya hidup, dan perubahan metabolisme.

Baca Juga: Cha Co Hadirkan Minuman Teh Sehat Bernuansa Rempah di Jakarta

Banyak wanita mengalami retensi berat badan pascapersalinan (PPWR), yang jika tidak dikelola, bisa menyebabkan penambahan berat badan jangka panjang dan peningkatan risiko kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular,

Berikut adalah beberapa solusi mudah yang bisa membantu Anda menurunkan berat badan pascapersalinan.