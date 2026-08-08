menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 9 Rekomendasi Buah Kering untuk Menurunkan Berat Badan

9 Rekomendasi Buah Kering untuk Menurunkan Berat Badan

9 Rekomendasi Buah Kering untuk Menurunkan Berat Badan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Kurma.Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai jenis buah kering ternyata bisa membantu menurunkan berat badan.

Setiap langkah yang Anda ambil dalam perjalanan penurunan berat badan sangat penting.

Namun, satu-satunya masalah yang kita hadapi saat ini adalah ketidakmampuan mengelola pola makan kita.

Baca Juga:

Kita sangat menyadari bahwa olahraga saja tidak bisa menghasilkan penurunan berat badan, tetapi juga tergantung pada apa yang Anda makan.

Pola makan sehat meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, telur, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, yoghurt, buah-buahan kering, dan lainnya.

Apakah Anda seseorang yang percaya bahwa makan buah-buahan kering menyebabkan kenaikan berat badan? Jika demikian, Anda salah.

Baca Juga:

Buah-buahan kering untuk menurunkan berat badan adalah pilihan yang tepat karena kaya akan lemak sehat, protein, dan serat yang membuat Anda merasa kenyang lebih lama.

Buah-buahan kering adalah camilan yang sangat baik dan makanan padat nutrisi yang menawarkan berbagai manfaat kesehatan metabolisme.

Ada beberapa jenis buah kering yang bisa membantu menurunkan berat badan tanpa efek samping dan salah satunya adalah tentu saja kismis.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI