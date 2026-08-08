9 Rekomendasi Buah Kering untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai jenis buah kering ternyata bisa membantu menurunkan berat badan.

Setiap langkah yang Anda ambil dalam perjalanan penurunan berat badan sangat penting.

Namun, satu-satunya masalah yang kita hadapi saat ini adalah ketidakmampuan mengelola pola makan kita.

Kita sangat menyadari bahwa olahraga saja tidak bisa menghasilkan penurunan berat badan, tetapi juga tergantung pada apa yang Anda makan.

Pola makan sehat meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, telur, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, yoghurt, buah-buahan kering, dan lainnya.

Apakah Anda seseorang yang percaya bahwa makan buah-buahan kering menyebabkan kenaikan berat badan? Jika demikian, Anda salah.

Buah-buahan kering untuk menurunkan berat badan adalah pilihan yang tepat karena kaya akan lemak sehat, protein, dan serat yang membuat Anda merasa kenyang lebih lama.

Buah-buahan kering adalah camilan yang sangat baik dan makanan padat nutrisi yang menawarkan berbagai manfaat kesehatan metabolisme.